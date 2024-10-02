الإسرائيليون في رعب.. 480% زيادة في طلب الخدمات النفسية

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قفزت نسبة طلب الإسرائيليين للمساعدة النفسية، مساء الثلاثاء، بنسبة 480 بالمئة، بعد هجوم صاروخي انتقامي شنته إيران على إسرائيل.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "بعد الهجوم الصاروخي من إيران أفادت جمعية نتال بزيادة بنسبة 480 بالمئة في طلبات المساعدة النفسية".ولم تتطرق الإذاعة إلى عدد حالات المساعدة التي تلقتها "نتال"، وهي جمعية إسرائيلية مختصة في تقديم المساعدة النفسية لضحايا الصدمات.ومعظم الاتصالات التي تلقتها الجمعية الليلة "اتسمت بالقلق والتوتر بسبب الأحداث والتغييرات في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وفي بداية اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران ارتكبت "خطأ كبيرا" الليلة و"ستدفع ثمنه"، وفق الصحيفة.وتوعد الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إسرائيل بمزيد من "الهجمات المدمرة"، في حال ردت على هجومه الانتقامي.المصدر: الأناضول