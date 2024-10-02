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عربي-دولي

ستارمر لنتنياهو: بريطانيا ملتزمة بأمن إسرائيل

Lebanon 24
02-10-2024 | 01:15
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أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اتصال بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الالتزام الثابت" لبريطانيا بأمن إسرائيل على خلفية الضربة الصاروخية الإيرانية.
وذكر المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، يوم الثلاثاء، أن الجانبين بحثا التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وأن ستارمر دان الهجوم الإيراني على إسرائيل "بأشد العبارات".
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وامتنع رئيس الوزراء البريطاني عن الرد على سؤال حول ما إذا كانت بريطانية مستعدة لاستخدام قواتها المسلحة لمساعدة إسرائيل، قائلا إن "أي تحديث بهذا الشأن سيقدم في الوقت المناسب".
بدوره، حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إيران في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، من "اتخاذ أي أعمال من شأنها أن تدفع بالمنطقة نحو الهاوية"، مضيفا أن "سلسلة التصعيد لا تصب في مصلحة أحد". (روسيا اليوم)
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