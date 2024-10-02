الخارجية الروسية: الوضع في الشرق الأوسط يكشف عن عجز الولايات المتحدة

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قالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الوضع في الشرق الأوسط يكشف عن عجز الولايات المتحدة عن حل الأزمات.جاء ذلك في منشور على مواقع التواصل، الثلاثاء، على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.ووصفت زاخاروفا الوضع في المنطقة بأنه "فشل كامل لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن".وأضافت: "تصريحات البيت الأبيض الغامضة تكشف عن العجز التام عن حل الأزمات".(الأناضول)