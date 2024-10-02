Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الروسية: الوضع في الشرق الأوسط يكشف عن عجز الولايات المتحدة

Lebanon 24
02-10-2024 | 01:45
A-
A+

Doc-P-1255591-638634549536607278.jpg
Doc-P-1255591-638634549536607278.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الوضع في الشرق الأوسط يكشف عن عجز الولايات المتحدة عن حل الأزمات.
جاء ذلك في منشور على مواقع التواصل، الثلاثاء، على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.
Advertisement
ووصفت زاخاروفا الوضع في المنطقة بأنه "فشل كامل لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن".
وأضافت: "تصريحات البيت الأبيض الغامضة تكشف عن العجز التام عن حل الأزمات".
(الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:21 | 2024-10-02
05:15 | 2024-10-02
05:13 | 2024-10-02
04:55 | 2024-10-02
04:41 | 2024-10-02
04:29 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24