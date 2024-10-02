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عربي-دولي

انفجاران بمحيط سفارة إسرائيل في الدنمارك.. والشرطة تحقق

Lebanon 24
02-10-2024 | 02:08
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أعلنت الشرطة الدنماركية اليوم أنها تحقق في انفجارين وقعا في منطقة قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكتبت عبر منصة "إكس": "لم يصب أحد ونجري تحقيقا أوليا في الموقع. والصلة المحتملة مع السفارة الإسرائيلية التي تقع في المنطقة، جزء من التحقيق"، من دون تحديد توقيت وقوع الانفجارين.
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