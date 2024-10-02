انفجاران بمحيط سفارة إسرائيل في الدنمارك.. والشرطة تحقق

أعلنت الشرطة الدنماركية اليوم أنها تحقق في انفجارين وقعا في منطقة قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن، بحسب وكالة "فرانس برس".



وكتبت عبر منصة "إكس": "لم يصب أحد ونجري تحقيقا أوليا في الموقع. والصلة المحتملة مع السفارة الإسرائيلية التي تقع في المنطقة، جزء من التحقيق"، من دون تحديد توقيت وقوع الانفجارين.

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