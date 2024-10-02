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عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي سابق: اسرائيل أمام أعظم فرصة لتغيير وجه الشرق الأوسط

Lebanon 24
02-10-2024 | 02:20
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت، إن إيران ارتكبت "خطأ فادحا" بمهاجمة إسرائيل، مساء الثلاثاء.
ودعا بينت، إلى "التحرك فورا" لتدمير المشروع النووي الإيراني وانتهاز "أعظم فرصة منذ 50 سنة".
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وقال بينت، إن "إسرائيل أمام أعظم فرصة منذ 50 سنة لتغيير وجه الشرق الأوسط".
وأضاف: "القيادة الإيرانية، التي كانت تعرف كيف تلعب الشطرنج، ارتكبت خطأ فادحا الليلة".
وتابع: "يجب أن نتحرك الآن لتدمير مشروعها النووي، وتدمير منشآت الطاقة الرئيسية لديها، وإلحاق إصابة قاتلة بهذا النظام الإرهابي"، على حد قوله.
وأضاف بينت: "الآن؛ حان دور الرأس (إيران). يجب علينا إزالة هذا التهديد الرهيب لمستقبل أطفالنا".
وأردف: "هناك لحظات يطرق فيها التاريخ الباب، ويجب أن يفتحه، وعلينا عدم تفويت الفرصة". (الأناضول)
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