السعودية تدعو لإصلاح مجلس الأمن وحل الخلافات

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جددت السعودية، أمس، مطالبتها بالإسراع في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي.وشدد مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على ما دعت إليه السعودية من أهمية الإسراع في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي لتعزيز مصداقيته واستجابته، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد وتيرة الصراعات والأزمات، وتضاعف التحديات والتهديدات، وتنامي أزمة الثقة في النظام الدولي، وقدرته على تحقيق آمال الشعوب في مستقبل يعمّه السلام والتنمية.ورحَّب المجلس بإطلاق السعودية مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة والنرويج والاتحاد الأوروبي «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، مجدداً التمسّك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمطالبة بالوقف الفوري للحرب القائمة، وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ومحاسبة جميع معرقلي مساعي السلام.