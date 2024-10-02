قبل هجومها على إسرائيل... إيران نفت أي تواصل مع الولايات المتحدة

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم بأن تكون بلاده تواصلت مع الولايات المتحدة قبل الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، بحسب وكالة "فرانس برس".



وقال للتلفزيون الرسمي الإيراني :"قبل الهجوم، لم تكن هناك أي اتصالات"، مشيرا إلى أن بلاده "تواصلت مع الجانب الأميركي بعد الهجوم".

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