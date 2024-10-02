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عربي-دولي

قبل هجومها على إسرائيل... إيران نفت أي تواصل مع الولايات المتحدة

Lebanon 24
02-10-2024 | 03:04
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نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم بأن تكون بلاده تواصلت مع الولايات المتحدة قبل الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال للتلفزيون الرسمي الإيراني :"قبل الهجوم، لم تكن هناك أي اتصالات"، مشيرا إلى أن بلاده "تواصلت مع الجانب الأميركي بعد الهجوم".
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