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إيران: هجومنا على إسرائيل دفاع عن النفس

Lebanon 24
02-10-2024 | 03:45
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قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن الهجوم الصاروخي على إسرائيل تم تنفيذه "وفقا لحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
جاء ذلك في رسالة بعثها إيرواني لمجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء.
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وذكر المندوب الإيراني في رسالته أن بلاده استهدفت بالصواريخ نقاطا عسكرية وأمنية إسرائيلية.
وأضاف أن الهجوم الصاروخي كان ردا على انتهاكات "النظام الصهيوني" لسلامة أراضي إيران وسيادتها.
وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية شملت "اغتيال ضيف طهران الرسمي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، واغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أيام.
وصرح إيرواني بأن "الهجوم استهدف فقط منشآت عسكرية وأمنية وفقا للمبادئ الأخلاقية والقانون الإنساني الدولي.
وأشار إلى أن تقاعس مجلس الأمن الدولي سمح لإسرائيل بانتهاك جميع "الخطوط الحمراء"، وأن هذا الأمر لم يترك لإيران أي خيار سوى الاحتفاظ بحقها في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.
وأكد أن إيران حذرت بشدة "النظام الإسرائيلي الإرهابي" من أي عدوان جديد، وأن لطهران الحق في حماية مصالحها ووحدة أراضيها وسيادتها.
وحذر من أن "رد إيران سيكون سريعا وحاسما وأقوى بكثير من ذي قبل ودون أي تحفظات" في حال تنفيذ إسرائيل أي هجوم جديد على بلاده. (الأناضول)
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