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عربي-دولي

لتنسيق الرد الإسرائيلي على إيران.. اتصال هاتفي بين نتنياهو وبايدن

Lebanon 24
02-10-2024 | 03:40
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نقل موقع "والا" عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي جو بايدن لتنسيق الرد الإسرائيلي على إيران.
وصرح بايدن يوم أمس بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل قائلا: "العواقب بالنسبة لإيران ليست معروفة بعد، وسأتحدث عنها مع نتنياهو".
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وأعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أن "إيران أطلقت  200 صاروخ باليستي على إسرائيل، وكانت الولايات المتحدة تنسق مع إسرائيل لمساعدتها في التعامل مع الهجوم واعتراض الصواريخ".

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "هناك احتمال لاستمرار المواجهة مع إسرائيل في الأيام المقبلة وقواتنا على أهبة الاستعداد".

وأضاف: "قواتنا مستعدة لأي إجراءات محتملة من الكيان الصهيوني"، مؤكدا أن "أي عمل جديد من قبل الكيان الصهيوني أو من داعميه سيواجه برد أكثر شدة".
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