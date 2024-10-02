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الحوثيون: استهدفنا بصواريخ مواقع عسكرية في عمق إسرائيل

Lebanon 24
02-10-2024 | 04:00
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قال يحيى سريع المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية، اليوم، إن الجماعة استهدفت مواقع عسكرية في عمق إسرائيل بثلاثة صواريخ مجنحة من طراز "قدس 5".
ولم يصدر أي إعلان من الجيش الإسرائيلي بعد بشأن إطلاق صواريخ من اليمن اليوم الأربعاء.
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 وقال سريع "استمرار الدعمِ الأميركي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأميركية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار".
وأضاف أن الجماعة "لن تتردد بعون الله تعالى في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان".
(سكاي نيوز)
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