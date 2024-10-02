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وزير الدفاع الإيراني: لم نستخدم إلا جزءا من قدراتنا في ضرب إسرائيل

Lebanon 24
02-10-2024 | 04:55
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أكد وزير الدفاع الإيراني العميد طيار عزيز نصير زاده أن الضربة الصاروخية الإيرانية لإسرائيل الليلة الماضية، كانت جزءا من القدرات الصاروخية الإيرانية.
وقال في تصريحات :"إن هذه العملية كانت ذكية ومخطط لها بدقة ونفذت بنجاح تام .. هذه العملية صممت بما يتناسب مع المنظومات الدفاعية للكيان الاسرائيلي وكانت عملية ناجحة للغاية".
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وأشارإلى أنه تم استخدام جزء فحسب من القدرات الصاروخية الإيرانية وأن قسما كبيرا من القدرات الصاروخية لم يستخدم بعد نظرا إلى التكنولوجيا المتطورة للغاية وقدرتها على التدمير الأكثر شدة.
وأكد أن الأهداف المحددة في هذه العملية، كانت عسكرية وعملانية بالكامل لا سيما الأهداف الاستخباراتية التي استخدمت لاغتيال اسماعيل هنية.
وحذر إسرائيل أنها وفي حال تجرأت وقامت بالرد، فان الإجراءات ستكون شديدة جدا وسيتم استخدام تشكيلة أكثر تطورا من الصواريخ. (روسيا اليوم)
 
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