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عربي-دولي

بعد انتشار تقارير عن "اختطاف السفير في قبرص"... كيف علّقت إسرائيل؟

Lebanon 24
02-10-2024 | 05:13
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بعد انتشار تقارير ذكرت أن "السفير الإسرائيلي في قبرص تعرض للخطف"، علّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية عليها، الأربعاء، بالنفي، محذرة من التعاطي مع "الأنباء الكاذبة".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير زعمت أنه "تم اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص، مع اثنين من مرافقيه، قرب الساحل، قبل أن ينقطع الاتصال بهم منذ ساعات".
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وأشارت إلى أنه "جرى اقتياد المخطوفين إلى جهة مجهولة"، قائلة إن الشرطة القبرصية "بدأت عمليات البحث والتحري بشأنهم".

وجاءت تلك الأنباء التي نفت إسرائيل صحتها، بالتزامن مع تصعيد خطير تشهده منطقة الشرق الأوسط، بعد أن أعلنت إسرائيل عن عملية توغل بري "محدود" في جنوب لبنان، وقيام إيران بشن هجوم صاروخي مباشر على إسرائيل، التي توعدت بدورها بالرد. (الحرة)
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