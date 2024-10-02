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القوات الروسية تسيطر على أوغلدار وتتقدم في توريتسك

Lebanon 24
02-10-2024 | 05:54
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أفادت تقارير إعلامية بأن القوات الروسية نجحت في السيطرة على عدة بلدات وقرى، وبينها أوغلدار الاستراتيجية في مقاطعة دونيتسك.

وبينما تدور المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية الآن في قلب مدينة توريتسك، حيث تقدمت القوات الروسية قليلاً إلى وسط المدينة، بما يعني أنها تقترب من قطع المدينة إلى نصفين هناك.
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وأشارت التقارير إلى أن القوات الروسية تتقدم باتجاه بلدة كاتيرينوفكا على جبهة أوغلدار، التي كانت قد سيطرت عليها في وقت سابق، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر جنودا روس وهم يرفعون العلم الروسي فوق أحد المباني متعددة الطوابق في المدينة فيما يواصل الجيش الروسي تطهير وتمشيط المدينة.


وفي جبهات أخرى، حققت القوات الروسية اختراقا مفاجئا بطول 4.5 كيلومترات في منطقة خاركيف واستولت على قرية فيشنيف، وعملت على تأسيس رأس حربة عبر المواقع الأوكرانية باتجاه نهر أوسكال.
 وفي مقاطعة لوغانسك، التي تسيطر القوات الروسية على أكثر من 98 في المئة منها، سيطر الجيش الروسي على بلدة أندرييفكا.
 
ووفقا للقطات تظهر المواقع الجغرافية التي وصلت إليها القوات الروسية في لوغانسك، يبدو أن الجيش الروسي سيطرة على معظم مباني قرية ماكيفك، التي تشكل آخر معقل للقوات الأوكراني في مقاطعة لوغانسك.

وأشارت تقارير إلى أن القوات الروسية سيطرت على المباني الزراعية وعدد من المنازل جنوبي ماكيفكا. (سكاي نيوز)
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