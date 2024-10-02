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رسالة مهمة.. هذا ما طلبه الجيش الإسرائيلي من مواطنيه

Lebanon 24
02-10-2024 | 06:28
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طالب الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مواطنيه بعدم الكشف عن مواقع سقوط الصواريخ التي أطلقتها إيران مساء الثلاثاء، معتبرا أن ذلك يمثل "مساعدة للعدو".
وتحت عنوان "رسالة هامة"، قال الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه بمنصة "إكس" الأربعاء: "كشف مواقع سقوط (الصواريخ) والتوثيق (التقاط صور ومقاطع فيديو) من الأماكن التي سقطت فيها هي نقاط ضعف".
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وفي ظل رقابة عسكرية صارمة على الإعلام، لم تتناول وسائل الإعلام الإسرائيلية أماكن سقوط الصواريخ.
بينما نشر إسرائيليون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو توثق سقوط صواريخ إيرانية وظهر في أحد المقاطع جنود إسرائيليون وهم يختبئون.
ومستنكرا تساءل الجيش: "ساعدت العدو!.. المسؤولية في أيدينا، لا نكشف عن أماكن السقوط".
(الأناضول)
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