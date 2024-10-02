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عربي-دولي

عراقجي: أي فعل من إسرائيل سنواجهه بالرد المناسب

Lebanon 24
02-10-2024 | 11:34
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أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس أنّ "أي فعل من الكيان الإسرائيلي سنواجهه بالرد المناسب وبصورة أقوى من كل مرة".

وأشار عراقجي إلى أنّه "نستبعد ان تتجرأ إسرائيل على مهاجمة منشآتنا النووية"، مضيفاً "نؤكد على سياسة حسن الجوار وأنها من أعمدة سياستنا الخارجية". (التلفزيون العربي)
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