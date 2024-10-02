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إقتصاد

"3.12 مليون طن".. مصر تُطلق أكبر صفقة لاستيراد القمح في تاريخها

Lebanon 24
02-10-2024 | 23:00
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أكدت وسائل إعلام مصرية، أن القاهرة، اتفقت على واحدة من أكبر صفقاتها المباشرة على الإطلاق لاستيراد القمح.

وقالت، إن الصفقة الكبرى الجديدة التي اتفقت عليها مصر لاستيراد القمح سوف تتم تباعاً شهريا خلال الفترة من شهر نوفمبر إلى شهر أبريل، موعد حصاد الموسم الجديد من القمح في مصر.
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وأوضحت أن من المقرر شحن القمح للهيئة العامة للسلع التموينية في مصر بمعدل نحو 510 آلاف طن شهريا من مناشئ في البحر الأسود بإجمالي يصل إلى 3.12 مليون طن خلال تلك الفترة.

ويقدر استهلاك مصر من القمح في حدود 20 مليون طن، مع تزايد عدد السكان، وذلك بحسب بيانات سابقة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتسعى مصر إلى زيادة مخزونها الاستراتيجي من القمح نظراً للعوامل الجيوسياسية الراهنة التي تضغط على الأسواق بشكل ملحوظ، ومن بينها الحرب في غزة منذ السابع من شهرتشرين الأول من العام الماضي.

وبحسب تقرير التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030، الصادرة عن مجلس الوزراء، تحتاج مصر خلال العام الجاري 2024 ما مجموعه 7.7 مليون طن من القمح، وذلك من أجل توفير 93.5 مليار رغيف خبز خلال السنة.


وبلغت واردات مصر من القمح في العام 2023، حوالي عشرة ملايين طن، غالبيتها من روسيا، وبنسبة 68% تقريباً، وضمت مصر أسواقاً جديدة لاستيراد القمح، ليصل إجمالي عدد البلدان الموردة 22 منشأ، منها 11 منشأ رئيسياً لسد الفجوة ما بين إنتاج مصر من القمح واستهلاكها منه. (روسيا اليوم)

إقتصاد

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