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عربي-دولي
إذا قامت بعدوان ضد البلاد.. تكنولوجيا الحرس الثوري يمكنها أن تفاجئ إسرائيل بشكل كبير!
Lebanon 24
02-10-2024
|
15:30
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أكدت مصادر مطلعة لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أن قوات حرس الثورة الإسلامية الإيرانية تمتلك تكنولوجيا ومعدات حديثة، يمكنها أن تفاجئ إسرائيل بشكل كبير إذا قامت بعدوان ضد ايران.
وقالت المصادر إن "سبب تريث الحرس الثوري لعدة أسابيع لانزال العقاب بحق الإرهابيين الصهاينة، هو استكمال وتطوير بعض التقنيات غير المعلنة التي تبقي إيران في وضع متفوق تماما خلال الصراع مع الصهاينة".
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وأضافت أنه "خلال الأسابيع الماضية تم جمع معلومات حساسة وحديثة للغاية، وأجريت تحديثات للمنظومات الصاروخية بحيث ستفاجئ إسرائيل وتضعفها".
وبحسب المصادر، فإن "سبب عدم اعتراض أكثر من 90% من الصواريخ الإيرانية في عملية "الوعد الصادق-2" هو الإمكانيات والتقنيات الحديثة التي لم يستخدم بعد الجزء الهام منها في المعركة"، وقالت: "الحرس الثوري، على هذا الأساس، مستعد لتحقيق مفاجآت جديدة للصهاينة إذا قاموا برد فعل ضد البلاد".
وقد شنت إيران هجوما على إسرائيل في 1 تشرين الأول برشقة صواريخ كثيفة، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في 31 تموز الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 أيلول الماضي. (تسنيم)
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