ماذا دار في لقاء رئيس إيران مع وزير خارجية السعودية في قطر؟

التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في الدوحة.



وأشارت "واس" إلى أنه "تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم".





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