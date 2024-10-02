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عربي-دولي

ماذا دار في لقاء رئيس إيران مع وزير خارجية السعودية في قطر؟

Lebanon 24
02-10-2024 | 18:46
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التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في الدوحة.

وأشارت "واس" إلى أنه "تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم".

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