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عربي-دولي
ماذا دار في لقاء رئيس إيران مع وزير خارجية السعودية في قطر؟
Lebanon 24
02-10-2024
|
18:46
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التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في الدوحة.
وأشارت "واس" إلى أنه "تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم".
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