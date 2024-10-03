"محت" 902 عائلة بقتل كامل أفرادها.. هذا ما فعلته إسرائيل في حرب غزة

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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي لقطاع غزة، أمس الأربعاء، ان الجيش الإسرائيلي "أباد" 902 عائلة فلسطينية في قطاع غزة، بقتل كامل أفرادها.وأوضح المكتب في بيان: "جيش الاحتلال الإسرائيلي أباد 902 عائلة فلسطينية ومسحها من السجل المدني، بقتل كامل أفرادها خلال سنة من الإبادة الجماعية في قطاع غزة".وأضاف: "أباد جيش الاحتلال الإسرائيلي 1364 أسرة فلسطينية، بقتل جميع أفرادها ما عدا فرد واحدا في الأسرة الواحدة، و3472 أسرة فلسطينية بقتل جميع أفرادها ما عدا فردين في الأسرة الواحدة".ومع مرور عام على بدء الحرب، استشهد أكثر من 41 ألف شخص في غزة وأصيب ما يقرب من 100 ألف أغلبهم من الأطفال والنساء، وفق مصادر طبية في القطاع.وتعد هذه الحصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.(سكاي نيوز)