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عربي-دولي

تعادل ترامب وهاريس في الولايات المتأرجحة.. هذا ما كشفته استطلاعات الرأي

Lebanon 24
03-10-2024 | 01:47
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وفقاً لاستطلاعات الرأي الجديدة التي أجراها The Cook Political Report ، لا تزال المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الرئيس الأسبق الجمهوري دونالد ترامب متعادلين في الولايات المتأرجحة الرئيسية.
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وتتقدم نائبة الرئيس على ترامب في ميشيغان بثلاث نقاط مئوية، كما تتقدم بنقطتين أو ثلاث نقاط في أريزونا ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن، فيما يتعادلان في نورث كارولينا.

أما ترامب فيتقدم في جورجيا بنقطتين مئويتين.
نائب ترامب أكثر ثقة
في موازاة ذلك التقى منافسا نائب الرئيس جيه دي فانس وتيم والز في مناظرتهما الأولى والأخيرة على الأرجح الليلة الماضية، حيث بدا الجمهوري أكثر ثقة واستعدادا من نظيره الديمقراطي، الذي وجه مع ذلك بعض الضربات المهمة.

وقدم فانس أداءً أكثر ليونة بشكل ملحوظ من المعتاد ونادرا ما تردد في إيجاباته حتى عندما واجهه بشأن تعليقاته السابقة حول ترامب وكذبته الأخيرة حول المهاجرين الهايتيين في سبرينغفيلد بولاية أوهايو، الذين يأكلون حيوانات أليفة للسكان.

في هذه الأثناء، واجه والز صعوبة في إيجاد موطئ قدم له، وبدا متوترا وغير متأكد في بعض إجاباته المبكرة، لكنه أصبح أكثر راحة مع تقدم المواجهة التي استمرت 90 دقيقة، وأبلي بلاءً حسنا في الضغط على سيناتور أوهايو بشأن الإجهاض، والسادس من يناير/كانون الثاني، وإنكار ترامب المستمر للانتخابات.

تأتي استطلاعات الرأي الجديدة في نهاية صيف تخللته سلسلة من الأحداث السياسية الدرامية، من انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق إلى محاولات اغتيال متعددة واضحة لترامب.

كما واجه ترامب وهاريس بعضهما البعض في مناظرة متوترة في الشهر الماضي والتي اعتُبرت على نطاق واسع أداءً قويًا للمرشح الديمقراطي. (العربية)

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