حرب المسيّرات الاوكرانية تابع.. هذا ما حصل في سماء روسيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ما يصل إلى 113 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه، خلال الليلة الماضية، أحبطت الدفاعات الجوية الروسية محاولة قامت بها القوات الأوكرانية لتنفيذ "هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 113 طائرة مسيرة، منها 73 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و25 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و14 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك. (سكاي نيوز)