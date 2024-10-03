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عربي-دولي

""اعذرونا أيها الروس".. رسائل أوكرانية داخل ألغام!

Lebanon 24
03-10-2024 | 02:11
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قال خبير عسكري روسي مختص في مكافحة الألغام، إن عناصر في الجيش الأوكراني نشروا ألغاما غير قابلة للتفجير في منطقة العملية العسكرية الخاصة تحمل رسائل موجهة للعسكريين الروس.

ووفقا للخبير، جاء في نص الرسالة: "اعذرونا أيها الروس".  
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وأضاف الخبير: "عندما انتشر عناصرنا في ساحة القتال بهدف تطهيرها من الألغام، شاهدوا ألغاما معادية مضادة للدبابات، ولكنها كانت كلها مع دبوس أمان، أي أن اللغم لم يكن جاهزا للانفجار. وعندما فكوا صمامات الأمان وأخرجوها كانت في بعضها أوراق مكتوب عليها، نرجو المعذرة أيها الروس".

وتابع الخبير القول: "هذا يدل على أن الكثيرين بين الشعب الأوكراني يدركون عبثية القتال ضد روسيا". (روسيا اليوم)
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