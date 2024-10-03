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عربي-دولي

سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يؤكد: ردنا على هجمات إيران سيكون قريبا

Lebanon 24
03-10-2024 | 02:16
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أعلن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية ان مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يدرس خياراته و"لن نقف مكتوفي الأيدي" بعد أن شنت إيران أكبر هجوم لها على الإطلاق على البلاد.
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وأضاف داني دانون مساء أمس الأربعاء "ما حدث كان ردًا غير مسبوق، وكما قلت اليوم (الأربعاء) في مجلس الأمن سيكون ردًا قويًا ومؤلمًا للغاية. سيكون قريبا".



وكانت إيران أطلقت، في الأول من تشرين الأول الجاري، وابلًا من حوالي 200 صاروخ باليستي على أهداف عسكرية إسرائيلية، مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل وتنشيط أنظمة الدفاع المتطورة في البلاد.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة "أعتقد أنهم يعرفون أن لدينا القدرة على الوصول إلى أي وجهة في الشرق الأوسط وأن الأمر متروك لنا لاتخاذ قرار بشأن كيفية القيام بذلك وما الذي نستهدفه"، بحسب "سي إن إن".

وعندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل تستمع إلى رسالة الرئيس الأميركي جو بايدن بأن المواقع النووية الإيرانية لا ينبغي استهدافها في الرد الإسرائيلي الوشيك، قال دانون: "يجب أن تكون مسؤولية الولايات المتحدة والديمقراطيات الغربية الأخرى منع إيران من تحقيق القدرات النووية، وإلا فسيكون الأوان قد فات".

وأشار دانون إلى أن إسرائيل لا تريد أن ترى تصعيدًا أو حربًا، لكنه أصر على أنها سترد على إطلاق الصواريخ الإيرانية على نطاق واسع.

وتابع قائلا "لكن يتعين علينا أن نجعله ردًا محسوبًا لأننا لا نريد أن نرى حربًا شاملة مع إيران.. هم أيضًا لا يريدون ذلك".

وأضاف "لقد أظهرنا قدراتنا عندما قاتلنا حماس في غزة، ونحن نقاتل حزب الله في لبنان. من الأفضل لهم أن ينظروا إلى ما حدث في بيروت وغزة قبل أن يبدأوا حربًا معنا".(سكاي نيوز)



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