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عربي-دولي

لافروف: أهمية الثنائي روسيا - الصين في الشؤون العالمية تتزايد

Lebanon 24
03-10-2024 | 06:45
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دور الثنائي روسيا-الصين في الشؤون العالمية يزداد أهمية، بينما ينتقل مركز الثقل السياسي والاقتصادي في العالم بشكل لا رجعة فيه إلى أوراسيا.
 
جاء ذلك في مقال كتبه لافروف لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية بمناسبة الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والصين، ونشر في نسخة اليوم الخميس للصحيفة.

وأشار لافروف إلى أن القوة الدافعة الرئيسية للعلاقات بين روسيا والصين هي الاتصالات المكثفة والمبنية على الثقة المتبادلة بين زعيمي البلدين، مضيفا أن الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ عقدا ما مجموعه أكثر من 40 لقاء ثنائيا.

وقال: "كانت القمتان الثنائيتان اللتان عقدتا في مارس 2023 في موسكو وفي مايو من هذا العام في بكين، من المعالم التاريخية المهمة، إذ كانت كلتا الزيارتين تتمتعان بوضع زيارة دولة وكانتا أولى الرحلات الخارجية التي قاما بها فلاديمير بوتين وشي جين بينغ بعد إعادة انتخابهما لمنصبيهما الرفيعين. نرى في هذا دليلا واضحا على الطبيعة الخاصة لعلاقاتنا والأهمية المتزايدة للثنائي الروسي الصيني في الشؤون العالمية". (روسيا اليوم) 
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