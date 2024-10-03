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عربي-دولي
الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع
Lebanon 24
03-10-2024
|
07:15
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أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 41.788 شهيدا و96.794 مصابا منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وقالت وزارة الصحة بغزة في "التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي" إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 99 شهيدا و169 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
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وأضافت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
(روسيا اليوم)
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