الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

Advertisement

(روسيا اليوم)

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 41.788 شهيدا و96.794 مصابا منذ 7 تشرين الأول الماضي.وقالت وزارة الصحة بغزة في "التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي" إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 99 شهيدا و169 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأضافت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".