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عربي-دولي
بلينكن يبحث مع نظرائه في "الخماسي عبر الأطلسي" أوضاع الشرق الأوسط
Lebanon 24
03-10-2024
|
08:25
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بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مع نظرائه في دول "مجموعة الخماسي عبر الأطلسي" التصعيد العسكري الحاصل بمنطقة الشرق الأوسط.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان الأربعاء إن بلينكن تحدث عبر اتصال مرئي مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزير الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني.
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وأشار البيان إلى أن الوزراء ناقشوا الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل مساء الثلاثاء.
ولفت البيان إلى "أهمية تنسيق الاستجابة بين الدول" الخمس، بهذا الخصوص.
وذكر أن الوزراء ناقشوا "أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 لإنشاء محيط أمني جنوب لبنان، وتعزيز قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل)، وتهيئة الظروف المواتية لعودة المدنيين والإسرائيليين إلى منازلهم".
وفيما يتعلق بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، لفت البيان إلى أن الوزراء ناقشوا الجهود الرامية إلى حل الأزمة "من خلال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يعيد الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) إلى منازلهم ويزيد من وصول المساعدات الإنسانية (إلى غزة)".
المصدر: الأناضول
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