إثر التصعيد بالمنطقة.. روسيا توصي مواطنيها بمغادرة إسرائيل

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أوصى السفير الروسي لدى تل أبيب أناتولي فيكتوروف، الخميس، مواطني بلاده بمغادرة إسرائيل، على خلفية تصاعد التوتر العسكري مع كل من "حزب الله" وإيران.وقال فيكتوروف في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، إن الوضع في المنطقة أصبح أسوأ، وجدد توصيته بعدم السفر إلى إسرائيل.وذكر أن بعض شركات الطيران ما زالت تواصل رحلاتها المجدولة، موصيا المواطنين الروس باستغلال هذه الفرصة.وأضاف: "ننصح مواطنينا الموجودين حاليا في إسرائيل بالتفكير في مغادرة المنطقة". (الأناضول)