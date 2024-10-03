25
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
11
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بولتون: على إسرائيل تدمير "النووي الإيراني"
Lebanon 24
03-10-2024
|
10:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا جون بولتون، سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة والمستشار السابق للأمن القومي الأميركي السابق، إلى تدمير إسرائيل لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني، وذلك خلال ظهوره على قناة "نيوزنايشن"، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ذا هيل".
Advertisement
وقال بولتون إن إسرائيل يجب أن تتخذ خطوات حاسمة لتدمير البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأهداف الأخرى التي يمكن ضربها، مثل منشآت النفط وقواعد الحرس الثوري وأصول الصواريخ الباليستية. وحذر بولتون من أن الهجمات الإيرانية السابقة قد تكون مؤشرًا على تهديدات أكثر خطورة في المستقبل، قد تشمل صواريخ تحمل رؤوسًا نووية.
وأعرب عن أمله في أن تتعاون الولايات المتحدة مع إسرائيل في مواجهة هذا التهديد النووي، مشيرًا إلى موقف الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش بأن أخطر الأسلحة لا يمكن أن تقع في أيدي الأنظمة الأكثر خطورة، واصفًا إيران بأنها تجسد هذا التهديد.
وأشارت التقارير إلى أن إسرائيل تمكنت، بمساعدة البحرية الأميركية، من اعتراض غالبية الصواريخ التي أطلقتها إيران. وفي أعقاب الهجوم، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران "ستدفع ثمن" هجماتها، ما يزيد من احتمالية تصعيد الصراع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تغتال "صهر نصرالله".. وصورة له تنتشر
Lebanon 24
إسرائيل تغتال "صهر نصرالله".. وصورة له تنتشر
15:17 | 2024-10-02
02/10/2024 03:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضربة دقيقة في بيروت".. هجوم إسرائيليّ وخبرٌ يكشف التفاصيل
Lebanon 24
"ضربة دقيقة في بيروت".. هجوم إسرائيليّ وخبرٌ يكشف التفاصيل
17:00 | 2024-10-02
02/10/2024 05:00:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"نصرالله حضر في المعركة".. مفاجآت عن "كمين العديسة"
Lebanon 24
"نصرالله حضر في المعركة".. مفاجآت عن "كمين العديسة"
15:50 | 2024-10-02
02/10/2024 03:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الأنفاق ظهرت.. ماذا كشفت "كمائن حزب الله"؟
Lebanon 24
الأنفاق ظهرت.. ماذا كشفت "كمائن حزب الله"؟
06:03 | 2024-10-03
03/10/2024 06:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل قتالية من جنوب لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
تفاصيل قتالية من جنوب لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
16:17 | 2024-10-02
02/10/2024 04:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2024-10-03
هل إيران قادرة على الدفاع عن نفسها في حال شنّت إسرائيل هجوماً عليها؟
14:49 | 2024-10-03
إسرائيل: نحن أقوياء وسنُظهر ذلك لإيران قريباً
14:31 | 2024-10-03
"مرة أخرى".. لافروف: الشرق الأوسط على شفا حرب كبيرة
14:30 | 2024-10-03
الخارجية الأميركية: لم تصلنا أي رسالة بأن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار
14:15 | 2024-10-03
المقاومة العراقية تضرب هدفاً إسرائيلياً بطائرة جديدة
14:12 | 2024-10-03
بالأرقام والمناطق: حصيلة كبيرة لشهداء حزب الله وإيران في سوريا
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
03/10/2024 22:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
03/10/2024 22:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
03/10/2024 22:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24