كيف علّقت "حماس" على إغلاق إسرائيل الحرم الإبراهيمي؟

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دانت حركة حماس قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق الحرم الإبراهيمي مؤكدة أن "هذا يشكل انتهاكًا لحرمة الحرم وقداسته ويمثل جريمة واعتداء سافرا على مسجد إسلامي خالص".وقالت حماس في بيان إن "هذا الأمر لن يفلح في تهويد وطمس المعالم الإسلامية في فلسطين"، مشددة على أن "إغلاق الحرم الإبراهيمي إمعان في التضييق على ممارسة الشعائر الدينية وأن الإغلاق المتكرر له ومنع أذان الفجر فيه، استهتار بكل الأعراف والشرائع والقوانين الدولية".وطالبت الحركة المجتمع الدولي بـ"التحرك الفاعل لاتخاذ إجراءات صارمة ضد حكومة الاحتلال الفاشية".وكانت سلطات الجيش الإسرائيلي أغلقت المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة أمام المصلين، وذلك تزامنا مع اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الإبراهيمي، ومنعت المسلمين من دخوله بينما فتحته أمام المستوطنين بمناسبة عيد رأس السنة اليهودية.