زيلينسكي: سنواصل إقناع شركائنا بضرورة إسقاط الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أثناء استقباله الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روته في كييف، أن أوكرانيا تريد "إقناع" حلفائها الغربيين "بإسقاط الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية" التي تستهدفها، رغم ترددهم.وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي مع روته: "سنواصل إقناع شركائنا بضرورة إسقاط الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية".وأضاف: "نحن ندرك أنه قرار صعب"، وأنهم "غير مستعدين بعد".وتسلّم روته قيادة الحلف الثلاثاء من سلفه ينس ستولتنبرغ.ويعد روته من أشد داعمي أوكرانيا، وسبق أن زارها مرات عدة منذ الغزو الروسي.وكان الرئيس الأوكراني رحّب بتسلم روته قيادة الحلف الأطلسي مذكرا إياه بهدف بلاده: الانضمام إلى الناتو بعضوية كاملة.