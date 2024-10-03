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عربي-دولي

رئيس الإمارات في القاهرة.. زيارة عمل لتعزيز التعاون بين البلدين

Lebanon 24
03-10-2024 | 11:00
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وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم إلى القاهرة في زيارة عمل.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
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ورحب الرئيس المصري - خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار- بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في مصر، مؤكدين عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وأهمية زيارة في تعميق هذه العلاقات وفتح مسارات جديدة للتعاون المشترك بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين. (سكاي نيوز) 
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