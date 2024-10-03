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إقتصاد

صندوق النقد: المزيد من التصعيد قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة

Lebanon 24
03-10-2024 | 11:14
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أعلن صندوق النقد الدولي أنه يراقب بقلق كبير التصعيد في الشرق الأوسط.

وأضاف أن المزيد من التصعيد في الصراع يزيد المخاطر والضبابية وقد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وما وراءها.
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