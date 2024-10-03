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عربي-دولي

بن فرحان: نؤكد أهمية حل الصراعات الإقليمية بالطرق السلمية والدبلوماسية

Lebanon 24
03-10-2024 | 11:10
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شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على أهمية حل الصراعات الإقليمية بالطرق السلمية، والدبلوماسية.
 
 
 
واشار  بن فرحان إلى أن المملكة تحث الجميع على دعم حل الدولتين وبالتالي تسوية القضية الفلسطينية التي أعلنت الرياض أخيراً عن إطلاق تحالف دولي من أجل دعم إقامتها.
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كما لفت إلى أن المنطقة تواجه العديد من التحديات التي تستدعي تضافر الجهود، وفي الوقت نفسه نوّه وزير الخارجية السعودي بأنه لا يمكن فصل التحديات التنموية عن الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في المنطقة، وذلك في ظل الأحداث الجارية في فلسطين ولبنان، التي تمثل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية والتقدم التجاري.
 
 
وقال: "إن استمرار العدوان والانتهاكات في المنطقة يعرقل حركة التجارة الدولية، ويزيد من التوترات السياسية التي تهدد تدفق الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة والعالم".
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