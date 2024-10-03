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عربي-دولي

في بلدٍ عربيّ... مقتل أم وابنتها وحفيديها بطريقة وحشيّة

Lebanon 24
03-10-2024 | 12:00
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عثر مواطنون يمنيون على جثث 4 أشخاص مقتولين بطريقة وحشية في إحدى مناطق محافظة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية وإعلامية متطابقة، إن مواطنين عثروا على أربع جثث تعود لطفلين ووالدتهما وجدتهما، مقطعة داخل أكياس.
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وأوضحت المصادر أنه عند عودة طفلين آخرين من أبناء الضحية من المدرسة، عثرا على جثة والدتهما وشقيقهما، بالإضافة إلى جثة جدتهما، داخل المنزل.

وفيما يحيط الجريمة الكثير من الغموض، إلا أن المصادر ذكرت أن من قام بها هو عم الضحايا، إذ قام بقتل زوجة أخيه وأبنائها وأمها التي تعتبر خالته وفر إلى مكان مجهول عقب الحادثة. (العربية)
 
 
 

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