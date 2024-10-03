بايدن: لا نعطي الإذن لإسرائيل بالانتقام من إيران بل نقدم لها المشورة

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صرح الرئيس الأميركي جو بايدن بأن الولايات المتحدة لا تعطي الإذن لإسرائيل بالانتقام من إيران بل تقدم لها المشورة، مشيرا إلى مناقشة إمكانية توجيه ضربة ضد منشآت النفط الإيرانية.وقال بايدن ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستؤيد توجيه ضربة إسرائيلية لمنشآت النفط الإيرانية "نحن لا نعطي الإذن لإسرائيل بالانتقام من إيران بل نقدم لها المشورة"، وعندما سئل عن الرد الإسرائيلي المحتمل، قال بايدن إنه "لن يحدث شيء يوم الخميس 3 تشرين الأول".ويوم أمس الأربعاء، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا يدعم أي هجوم انتقامي قد تشنه إسرائيل يستهدف المنشآت والمواقع النووية على أراضي الجمهورية الإيرانية.وقال بايدن إنه سيتم فرض عقوبات جديدة على طهران، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل.