بايدن: نقاشات جارية حول ردود الفعل الإسرائيلية على إيران بعد الهجمات الصاروخية

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وردا على سؤال "هل توافق على توجيه اسرائيل ضربات على منشآت نفطية إيرانية؟" أجاب الرئيس الأميركي "نجري نقاشات بهذا الشأن. أعتقد أنه سيكون..." دون أن ينهي جملته، وذلك خلال تصريحات مقتضبة للصحافيين في البيت الأبيض.وكان بايدن عبر، الأربعاء، عن معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية، وقال للصحافيين ردا على سؤال عن دعمه المحتمل لمثل هذا التحرك من جانب إسرائيل، "الجواب هو لا".وأضاف "نحن السبعة متفقون على أن للإسرائيليين الحق في الرد، لكن يجب أن يردوا في شكل متناسب"، في إشارة إلى قادة مجموعة السبع.وجاءت تصريحات بايدن بعد يوم من إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل، الثلاثاء، في خطوة وصفها بايدن سابقا بأنها "غير فعالة". وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران ثمن الهجوم.وفاقم الهجوم الصاروخي الإيراني التوتر في المنطقة، حيث تقود إدارة بايدن منذ شهور مفاوضات مكثفة بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عام بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة وذكرت عدة مرات أن اتفاقا كان وشيكا.ويواجه بايدن، في الشهور الأخيرة من ولايته، انتقادات حادة في الداخل والخارج بسبب الدعم العسكري الأميركي القوي لإسرائيل، وهي الانتقادات ذاتها التي تواجهها نائبته كاملا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة. (العربية)