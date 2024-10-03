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عربي-دولي

إيران تحذر: رد قاسي ومدمر على أي خطوة عدائية من إسرائيل

Lebanon 24
03-10-2024 | 12:54
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قال مجيد تخت روانجي مساعد وزير الخارجيّة الإيراني للشؤون السياسية مساء يوم الخميس إن طهران مستعدة للرد علي أي خطوة عدائية وإرهابية إسرائيليّة.

وأضاف مجيد تخت روانجي لوكالة "إرنا" أنه في حال ارتكاب تل أبيب أي خطأ ينتهك أمننا أو سيادتنا أو مصالحنا، سيكون ردنا حاسماً ومدمراً.
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وتابع قائلا: "إذا أرادوا القيام بمغامرات جديدة فإنهم سيواجهون قطعا ردا شديدا"، مردفا بالقول: "أطلعنا الأطراف الأخرى بهذا الموضوع بصورة رسمية وعن طريق القنوات الدبلوماسية".

وصرح مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية بأن طهران ترى أن من واجب مجلس الأمن الدولي وضع عقوبات شديدة على إسرائيل على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأفاد تخت روانجي "إننا أبلغنا مجلس الأمن الدولي في كل مرة اعتدى فيها الكيان الصهيوني على مصالحنا وسيادتنا".

وذكر الدبلوماسي الإيراني "عندما تعرضت قنصليتنا في دمشق لهجوم أبلغنا مجلس الأمن بذلك ولم يتخذ أي إجراء، وعندما استشهد إسماعيل هنية في طهران أبلغنا مجلس الأمن بذلك ولم يتخذ أي إجراء، والسبب واضح".

وأكد أن الدعم الأمريكي وبعض الدول الأوروبية للكيان يمنع مجلس الأمن من الوفاء بمسؤوليته تجاه السلام والأمن الدوليين. (روسيا اليوم)
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