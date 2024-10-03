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عربي-دولي

لمساعدة الاستخبارات الإسرائيلية.. أمرٌ من بريطانيا

Lebanon 24
03-10-2024 | 12:57
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أمرت حكومة حزب العمال البريطانية، بتسيير 100 رحلة تجسسية فوق قطاع غزة لمساعدة الاستخبارات الإسرائيلية، وفق ما ذكره موقع "ديكلاسيفايد" نقلا عن تقارير.

وأوضح الموقع أن "متوسط ما سمح به رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر من رحلات تجسسية، يعادل أكثر من رحلة واحدة يوميا منذ توليه منصب رئيس الوزراء".
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وأضاف أن "رحلات التجسس، التي بدأت في كانون الاول استمرت بوتيرة سريعة، على الرغم من تعليق إدارة ستارمر 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة الشهر الماضي".

وأشار الموقع إلى أنه "خلال الشهر الأول الكامل لحزب العمال في منصبه في آب، حلق سلاح الجو الملكي البريطاني 42 رحلة فوق الأراضي الفلسطينية المدمرة".

ولفت إلى أن "الرحلات الجوية غادرت من أكروتيري - القاعدة الجوية البريطانية في قبرص نحو قطاع غزة".

ومع تزايد الضغط على الحكومة البريطانية، يزداد القلق بشأن إمكانية استخدام المعلومات الاستخباراتية في عمليات عسكرية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة. (روسيا اليوم)
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