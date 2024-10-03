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عربي-دولي

استهداف ناقلة نفط بريطانية.. الحوثيون يكشفون عن عملية جديدة في البحر الأحمر(صور)

Lebanon 24
03-10-2024 | 13:43
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أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون) مساء يوم الخميس استهداف ناقلة نفط بريطانية بزورقٍ مسير في البحر الأحمر.

وقالت الجماعة في بيان إنها استهدفت ناقلة النفط "CORDELIA MOON".
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ونشر الحوثيون صورا ومشاهد وثقت الضربة المباشرة التي استهدفت الناقلة.





هذا، وقال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي يوم الخميس إنهم استهدفوا منذ شباط الماضي 188 سفينة إسنادا لغزة في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

وأضاف في كلمة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لتصعيد العدوان ضد الشعب اليمني إذ بلغت الغارات الإسرائيلية والأمريكية على اليمن هذا الأسبوع 39 غارة.

وشدد على أن "استهداف الحديدة من قبل العدو الإسرائيلي والأمريكي لن يوقف عملياتهم وجهادهم مستمر".

والأحد، أعلنت جماعة الحوثي أن إسرائيل استهدفت بعدة غارات ميناءين ومحطتي كهرباء في محافظة الحديدة مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات.

وتضامنا مع غزة التي تواجه عدوانا إسرائيليا وحربا مدمرة منذ 7 تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب، كما استهدفو تل أبيب وعدد من المناطق الإسرائيلية. (روسيا اليوم)
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