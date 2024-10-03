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المقاومة العراقية تضرب هدفاً إسرائيلياً بطائرة جديدة

Lebanon 24
03-10-2024 | 14:15
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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة هدف إسرائيلي بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة تستخدم للمرة الأولى.

وقالت المقاومة في بيانها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا مساء هذا اليوم الخميس 3-10-2024، هدفا في جنوب أراضينا المحتلة بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة تُستخدَم للمرة الأولى، وسيستمر مجاهدونا باستخدامها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
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وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسيرة التي أسقطت في الجنوب اليوم جاءت من العراق.

كما تحدث الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، عن اعتراض سلاح الجو طائرة مسيرة في المناطق الجنوبية لإسرائيل، مشيرا إلى عدم وجود إصابات. (روسيا اليوم) 
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