إسرائيل: نحن أقوياء وسنُظهر ذلك لإيران قريباً

أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس أنّه "لدينا الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر بإيران".



وأكّد المندوب أنّه "نحن أقوياء وسنُظهر ذلك لإيران قريبا"، مشيرا إلى أنه "إذا فشلنا بالدبلوماسية فعلينا دراسة كل الخيارات". (سكاي نيوز)

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