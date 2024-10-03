قلق كبير.. مجموعة السبع تحذر من تصعيد يخرج عن السيطرة في الشرق الأوسط

عبّر زعماء دول مجموعة السبع، في بيان مساء اليوم الخميس، عن "قلقهم العميق" إثر تدهور الوضع في الشرق الأوسط وحذّروا من تصعيد قد يخرج عن السيطرة في المنطقة.



وجاء في البيان: "نحن، زعماء مجموعة السبع، نعرب عن قلقنا العميق إزاء تدهور الوضع في الشرق الأوسط وندين بأشد العبارات هجوم إيران العسكري المباشر على إسرائيل".

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وحذر البيان من "دورة خطيرة من الهجمات والردود الانتقامية تهدد بإذكاء تصعيد لا يمكن السيطرة عليه في الشرق الأوسط، وهو ما ليس في مصلحة أحد".



هذا ودعا زعماء مجموعة السبع الأطراف الإقليمية إلى "التصرف بمسؤولية" وضبط النفس، مؤكدين أيضا على دعمهم لأمن إسرائيل.