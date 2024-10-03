Advertisement

عربي-دولي

قلق كبير.. مجموعة السبع تحذر من تصعيد يخرج عن السيطرة في الشرق الأوسط

Lebanon 24
03-10-2024 | 15:50
A-
A+
Doc-P-1256723-638635928697630874.jpg
Doc-P-1256723-638635928697630874.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عبّر زعماء دول مجموعة السبع، في بيان مساء اليوم الخميس، عن "قلقهم العميق" إثر تدهور الوضع في الشرق الأوسط وحذّروا من تصعيد قد يخرج عن السيطرة في المنطقة.
 

وجاء في البيان: "نحن، زعماء مجموعة السبع، نعرب عن قلقنا العميق إزاء تدهور الوضع في الشرق الأوسط وندين بأشد العبارات هجوم إيران العسكري المباشر على إسرائيل".
Advertisement

وحذر البيان من "دورة خطيرة من الهجمات والردود الانتقامية تهدد بإذكاء تصعيد لا يمكن السيطرة عليه في الشرق الأوسط، وهو ما ليس في مصلحة أحد".
 

هذا ودعا زعماء مجموعة السبع الأطراف الإقليمية إلى "التصرف بمسؤولية" وضبط النفس، مؤكدين أيضا على دعمهم لأمن إسرائيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2024-10-03
16:52 | 2024-10-03
16:41 | 2024-10-03
16:38 | 2024-10-03
16:28 | 2024-10-03
16:00 | 2024-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24