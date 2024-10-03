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عربي-دولي

"مرحلة ضبط النفس إنتهت".. رسالة من إيران للولايات المتحدة

Lebanon 24
03-10-2024 | 16:28
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أعلن مصدر إيراني مسؤول أن طهران، عقب الضربة الصاروخية الإيرانية التي استهدفت إسرائيل مساء الثلاثاء، أرسلت عبر قطر رسالة إلى الولايات المتحدة تؤكد فيها انتهاء مرحلة ضبط النفس.

وقال المصدر: "أكدنا في رسالتنا غير المباشرة لواشنطن انتهاء مرحلة ضبط النفس من طرف واحد، وأن ضبط النفس الفردي لا يؤمّن متطلبات أمننا القومي".
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وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الرسالة أكدت أن أي هجوم إسرائيلي سيقابل برد غير تقليدي يشمل البنى التحتية.

وتناولت الرسالة الإيرانية "الضرورة الإقليمية للجم الكيان الصهيوني وجنونه المنفلت"، كما تحدث المسؤول.

وتترقب المنطقة رداً إسرائيلياً على الضربة الإيرانية، وسط خشية من توسع نطاق الصراع في المنطقة.

يأتي ذلك عقب الضربة التي جاءت ردا على اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله بغارة إسرائيلية واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية. (روسيا اليوم) 
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