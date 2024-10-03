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عربي-دولي
"القرار اتخذ".. هذا ما أعلنته إسرائيل حول الرد!
Lebanon 24
03-10-2024
|
16:38
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أعلنت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن "قرار الرد على هجمات إيران اتخذ بالفعل".
وأشارت إلى أنه "لا يمكن الاستمرار بقبول تواجد حزب الله جنوب نهر الليطاني". (العربية)
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