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عربي-دولي

"القرار اتخذ".. هذا ما أعلنته إسرائيل حول الرد!

Lebanon 24
03-10-2024 | 16:38
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أعلنت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن "قرار الرد على هجمات إيران اتخذ بالفعل".

وأشارت إلى أنه "لا يمكن الاستمرار بقبول تواجد حزب الله جنوب نهر الليطاني". (العربية)
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