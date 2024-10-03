"القرار اتخذ".. هذا ما أعلنته إسرائيل حول الرد!

أعلنت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن "قرار الرد على هجمات إيران اتخذ بالفعل".



وأشارت إلى أنه "لا يمكن الاستمرار بقبول تواجد حزب الله جنوب نهر الليطاني". (العربية)

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