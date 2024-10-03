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عربي-دولي
"تجنّب الصراع ممكن".. بايدن: لا أتفاوض علنًا
Lebanon 24
03-10-2024
|
23:18
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اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن بالإمكان تجنب اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، مضيفا: "ما زال هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به".
وأوضح بايدن إنه "لن يتفاوض علنا"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان قد حث إسرائيل على عدم مهاجمة منشآت نفط إيرانية.
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وساهم بايدن في وقت سابق من الخميس في ارتفاع أسعار النفط عالميا، عندما قال إن واشنطن تناقش توجيه ضربات إلى منشآت النفط الإيرانية.
وقال مسؤول أميركي في وقت لاحق إن واشنطن لا تعتقد أن إسرائيل قررت بعد كيفية الرد على إيران.
وكان بايدن قال يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تدعم أي ضربة إسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية.
وردا على سؤال عما إذا كان يخشى أن تؤدي ضربة إسرائيلية على منشآت النفط الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط، قال: "إذا ضرب إعصار سترتفع الأسعار. لا أعرف. من يدري؟".
وسئل بايدن أيضا عن سبب عدم تحدثه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الماضية، فأجاب: "لأنه لا يوجد أي تحرك يجري الآن". (سكاي نيوز)
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