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عربي-دولي

بدون تردد... زعيم كوريا الشمالية يهدد باستخدام السلاح النووي

Lebanon 24
03-10-2024 | 23:34
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هدد زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، بأن قواته سوف تستخدم الأسلحة النووية "بدون تردد" إذا تعرضت بلاده لهجوم من كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
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 ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم تحذيره من أنّه "إذا حاول العدو (...) استخدام قوات مسلحة للتعدّي على سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (...) فإن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستستخدم بدون تردّد كلّ قوة هجومية تمتلكها، بما في ذلك الأسلحة النووية"، مستخدما الاسم الرسمي لبلاده.

وأشارت الوكالة إلى أن تصريح كيم جاء، الأربعاء، خلال تفقّده قاعدة تدريب عسكرية للقوات الخاصة غرب بيونغ يانغ.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، هدد خلال عرض عسكري لبلاده في وقت سابق من هذا الأسبوع "بإنهاء النظام الكوري الشمالي" إذا استخدمت بيونغ يانغ الأسلحة النووية.

وقال يون: "إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام أسلحة نووية فهي ستواجه ردا حاسما وساحقا من جيشنا ومن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا".


ويتمركز عشرات الآلاف من العسكريين الأميركيين في كوريا الجنوبية. ولا تمتلك سيول أسلحة نووية خاصة بها، لكنها تتمتع بحماية المظلة النووية الأميركية.

ووصلت العلاقات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ مؤخرا عن نشر 250 قاذفة صواريخ باليستية على حدودها الجنوبية. (العربية)
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