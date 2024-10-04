القوات الروسية تحرز مزيدا من التقدم في جبهة خاركيف

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قال الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، لمراسل تاس، إن الجيش الروسي حقق خلال الـ 24 ساعة الماضية، تقدما كبيرا في مناطق خمسة مراكز سكنية قرب كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.وأشار الخبير العسكري إلى أن القوات الروسية نفذت عمليات هجومية نشيطة على قسم من الجبهة يزيد عرضه عن 50 كيلومترا.وأضاف: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الروسية عمليات هجومية نشطة في منطقة يبلغ عرضها حوالي 50 كيلومترا في مناطق المراكز السكنية سينكوفكا وبتروبافلوفكا وبيشانوي وستيلماخوفكا وأندريفكا، وتمكنت قواتنا من احتلال خطوط ومواقع أفضل".وذكر الخبير أن العسكريين الروس تمكنوا من تدمير الكثير من معدات العدو العسكرية وقتل المزيد من عناصره بفضل "التعاون الوثيق بين مختلف فروع وصنوف الأسلحة والقوات".(روسيا اليوم)