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عربي-دولي

إطلاق النار في المكسيك يسفر عن مصرع مصريين.. والخارجية المصرية تصدر بيانا

Lebanon 24
04-10-2024 | 04:05
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أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أكدت فيه أنها تتابع ملابسات حادث إطلاق النار في المكسيك الذي أسفر عن مصرع عدد من المواطنين المصريين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وجه القطاع القنصلي بالوزارة والسفارة المصرية في المكسيك بمتابعة الواقعة عن كثب والتواصل مع السلطات المكسيكية للوقوف على ملابسات الحادث.
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وقالت وكالة "أسوشيتد برس" يوم الخميس إن الجيش المكسيكي أطلق النار على شاحنة تحمل مهاجرين مما أسفر عن مقتل 6 منهم، في حدث وصفته رئيسة البلاد كلوديا شينباوم بـ"المؤسف".
وذكرت وكالة "أ ب" أن الضحايا ثلاثة مصريين وبيروفي وهندوراسي، فيما لم يتم التعرف على الجثة السادسة.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات لم تعلن عن أعمار القتلى، لكن من المحتمل أن يكون أحدهم قاصرا.
وأوضحت أن عشرة مهاجرين آخرين أصيبوا في إطلاق النار، لكن لم ترد معلومات عن أحوالهم.
وأكدت وزارة الخارجية في بيرو مقتل مواطن بيروفي وطالبت بإجراء "تحقيق عاجل" في عمليات القتل. (روسيا اليوم)
 
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