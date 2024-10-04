بوتين: تبادل المعلومات في العالم الحديث أمر بالغ الأهمية

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تبادل المعلومات أمر مهم في العالم الحديث، ويجب أن يكون "في طليعة" الإمكانيات.وقال بوتين في اجتماع مع الفائزين والمتأهلين للتصفيات النهائية في مسابقة عموم روسيا "معلم العام": "بالطبع، نحن بحاجة إلى تبادل المعلومات مع بعضنا البعض. نحتاج إلى تلقي معلومات إضافية وأن نكون قادرين على استخدام المعلومات الحالية والواردة بشكل فعال".وأضاف: "هذا شيء مهم للغاية في العالم الحديث. يجب أن يكون دائما "في طليعة" الإمكانيات وأن يكون الشخص قادرا على الاستفادة من ذلك". (روسيا اليوم)