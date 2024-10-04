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عربي-دولي

وزيرا خارجية مصر والسعودية يطالبان بوقف فورى لإطلاق النار فى لبنان وغزة

Lebanon 24
04-10-2024 | 05:21
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ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان الأوضاع في لبنان والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة.
وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف أن الوزيرين أدانا العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي نتج عنه سقوط مئات الضحايا، وأكدا على التضامن المصري والسعودي الكامل مع لبنان في الأزمة الراهنة.
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وشددا على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم الإنساني للشعب اللبناني، وضرورة تمكين بيروت بكافة مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وأعرب الوزيران عن رفضهما القاطع لأي ترتيبات أو إجراءات تؤثر على سلامة وسيادة لبنان على كامل أراضيه، وحذرا من استمرار التصعيد وخطورته على شعوب المنطقة، وأكدا على اهمية تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1701 بكافة عناصره ومن جانب كافة الأطراف ودون انتقائية.
كما طالب الوزيران المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته ووقف إطلاق النار الفوري والدائم في كل من لبنان وقطاع غزة، وتم التأكيد على مواصلة التنسيق بين مصر والمملكة للتعامل مع المخاطر التي تمر بها المنطقة العربية بسبب العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني. (روسيا اليوم)
 
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